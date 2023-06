Τα αδέλφια του Νίκολα Γιόκιτς, Νεμάνια και Στραχίνια, είναι πρακτικά μέλη του οργανισμού των Νάγκετς. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από το Ντένβερ λοιπόν ήταν λογικό να τους φέρει σε κατάσταση… έκστασης, με τους αδελφούς του MVP των τελικών να γιορτάζουν με την ψυχή τους.

Στο πλαίσιο αυτών των πανηγυρισμών, ο Νεμάνια και ο Στραχίνια πήραν στα χέρια τον προπονητή της ομάδας, Μάικλ Μαλόουν και τον πέταξαν στον αέρα, σε μία υπέροχη στιγμή.

Δείτε:

The Jokic brothers hoist Coach Malone in celebration as the Nuggets are NBA Champions! pic.twitter.com/1WkkYmO6iD

— NBA (@NBA) June 13, 2023