Κίνα: Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στην πόλη Γιτσάνγκ της Κίνας κατά τη διάρκεια έντονης καταιγίδας, πριν λίγες ημέρες.

Στο απίστευτο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media οι υπάλληλοι του εστιατορίου, προσπαθούν να κρατήσουν την τέντα, καθώς οι άνεμοι ήταν σφοδροί.

Κάποια στιγμή όμως, η κατασκευή ξηλώνεται και βρέθηκαν στον αέρα αρκετοί από τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να την κρατήσουν.

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σto νοσοκομείo με ελαφρά τραύματα. Αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών.

There was an attempt…

to hold the roof in place 😮

🔊 … this is crazy pic.twitter.com/R3chK9CJw5

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) June 13, 2023