Μία απίστευτη σκηνή έλαβε χώρα στις καθυστερήσεις του αγώνα της Τανζανίας με τη Νίγηρα στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης απέβαλε τρία ball boys. Η Τανζανία είχε το προβάδισμα με 1-0 κι η Νιγηρία έψαχνε στα λεπτά των καθυστερήσεων να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Τότε ήταν που ανέλαβαν δράση τα ball boys, που πέταξαν στο γήπεδο μπάλες για να κερδίσουν χρόνο για τη γηπεδούχο ομάδα, με τον διαιτητή να τα αποβάλλει.

Ball boys were shown a red card in Tanzania for throwing extra balls into the pitch as Tanzania led 1-0 against Niger. This picture shows four balls during Niger’s attack..#AFCON2023Q pic.twitter.com/F6uPwpUSsp

— Eric Njiru (@EricNjiiru) June 18, 2023