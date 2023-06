Τζο Μπάιντεν: Η σφιχτή αγκαλιά στη γνωστή ηθοποιού αλλά και η αντίδραση της προκάλεσε σάλο στο Twitter.

Οι δυο τους συναντήθηκαν σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή 16/06.

Στην εκδήλωση η Εύα Λονγκόρια θα παρουσίαζε τη νέα της ταινία «Flamin’ Hot». Σε κάποια στιγμή ο Τζο Μπάιντεν που ήταν στο βήμα, θέλησε να χαιρετήσει την ηθοποιό όταν εκείνη ανέβηκε στη σκηνή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήγε προς το μέρος της και την αγκάλιασε θερμά, με τα χέρια του να βρισκονται σε σημεία που δεν θα έπρεπε.

Η αντίδραση της Εύας Λονγκόρια ήταν άμεση και έδειξε την διάθεσή της, καθώς προσπάθησε να βγάλει τα χέρια του Τζο Μπάιντεν από πάνω της.

Ο Τζο Μπάιντεν προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και είπε ότι ξέρει την Εύα Λονγκόρια σχεδόν από όταν εκείνη ήταν έφηβη.

«Γνωριζόμαστε πολύ καιρό. Εκείνη ήταν 17 εγώ 40» είπε ο Τζο Μπάιντεν προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Η αγκαλιά αυτή προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στο Twitter.

Imagine trying to sexualize this hug between Joe Biden and Eva Longoria but pretending that Trump having to pay millions after a jury found him liable for sex assault is nothing to be upset about.

Why do those on the right, who claim the left is sexualizing everything have to… pic.twitter.com/J7YPPmkhI9

— Brian Krassenstein (@krassenstein) June 16, 2023