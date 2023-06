Το Μεξικό νίκησε 1-0 τον Παναμά και κατέλαβε την τρίτη θέση στο τουρνουά CONCACAF Nations League, σκοράροντας το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση, μόλις στο 4ο λεπτό.

Οι Παναμέζοι κατάφεραν να σκοράρουν με τον αρχηγό τους, Ανιμπάλ Γοδόι, στο 55ο λεπτό και το πανηγύρισαν, σχηματίζοντας ένα τρενάκι. Η χαρά τους, όμως, δεν κράτησε πολύ, καθώς το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Aníbal Godoy scores a GOLAZO but it is ruled out for offside. 😱 pic.twitter.com/KJlJVXfphx

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 18, 2023