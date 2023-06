Ο Ρούμπεν Ντίας έγινε ο προσωπικός σωματοφύλακας του Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς τον προστάτευσε από έναν οπαδό που εισέβαλε στο γήπεδο και κατευθυνόταν προς τον Πορτογάλο επιθετικό.

Στον αγώνα της Πορτογαλίας κόντρα στην Ισλανδία (1-0), στον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τις 200 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα, ένας οπαδός μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο, κατευθυνόμενος προς τον 38χρονο.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το γκολ του επιθετικού της Αλ Νασρ, ένας οπαδός μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο αλλά δεν πρόλαβε να φτάσει στον Ρονάλντο, αφού ο σέντερ μπακ της Μάντσεστερ Σίτι, Ρούμπεν Ντίας, έδειξε ότι διαθέτει απίστευτα αντανακλαστικά, τραβώντας τον εισβολέα μακριά από τον CR7.

Δείτε το απίστευτο video:

Ruben Dias – The new bodyguard of Cristiano Ronaldo.

pic.twitter.com/WFIrxjKjhs

— CristianoXtra (@CristianoXtra_) June 22, 2023