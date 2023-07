Νότια Κορέα: Το «σπέσιαλ» πιάτο με το χταπόδι παρ’ ολίγον να στοιχίσει τη ζωή σε ασθενή.

Οι γιατροί σε νοσοκομείο στη Σιγκαπούρη δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους όταν εξέτασαν ασθενή με ενοχλήσεις στον λαιμό του, οι οποίες τελικά οφείλονταν σε ένα χταπόδι που είχε φρακάρει στον φάρυγγά του.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο ασθενής κατάλαβε για πρώτη φορά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν έκανε εμετό μετά από ένα γεύμα που περιλάμβανε χταπόδι. Παράλληλα, είχε πρόβλημα κατάποσης, γεγονός που τον ώθησε να επισκεφθεί το νοσοκομείο Tan Tock Seng.

Εκεί, ο ασθενής υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, η οποία αποκάλυψε μια εξαιρετικά πυκνή μάζα στον οισοφάγο του άνδρα. Στη συνέχεια, μία γαστρεντερική εξέταση έδειξε ένα χταπόδι με πλοκάμια να έχει κολλήσει δύο εκατοστά από τα όρια οισοφάγου-στομάχου.

Μετά από τις πρώτες ανεπιτυχείς προσπάθειες να σπρώξουν ή να τραβήξουν προς τα έξω το χταπόδι, οι γιατροί οδήγησαν το ενδοσκόπιο πέρα από το χταπόδι, στο στομάχι.

