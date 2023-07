Η φωτιά στη Ρόδο μαίνεται για έβδομη μέρα καταστρέφοντας δασική έκταση, περιουσίες ενώ κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ζώα.

Ο καπνός από τη φωτιά ήταν ορατός το πρωί της Δευτέρας στα πάνω από τα 30.000 πόδια που πετούν τα αεροπλάνα.

Δείτε τη φωτογραφία από αεροπλάνο σε πτήση πάνω από τη Ρόδο.

Πέραν τούτου, η ευρωπαϊκή υπηρεσία Κοπέρνικος έδωσε στη δημοσιότητα μία δορυφορική φωτογραφία από τη φωτιά στη Ρόδο που δείχνει τον καπνό που έχει προκληθεί από την πυρκαγιά.

Δείτε την φωτογραφία από τον δορυφόρο.

The wildfires in #Ροδος🇬🇷 are among hundreds to have broken out across #Greece recently

The country has been enduring scorching temperatures, making this July its hottest in 50 years

Yesterday, #Copernicus #Sentinel3🇪🇺🛰️captured this image of the smoke plume drifting south pic.twitter.com/P2mKNLWMGs

— Copernicus EU (@CopernicusEU) July 24, 2023