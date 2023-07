Το hashtag #Rhodes έγινε τρεντ στο αγγλικό Twitter με χιλιάδες Βρετανούς τουρίστες, που είχαν επισκεφθεί τη Ρόδο, να ευχαριστούν τους κατοίκους του νησιού για τη βοήθεια που παρείχαν, λόγω της ανεξέλεγκτης φωτιάς που είναι ακόμη σε εξέλιξη.

«Εκκενώσαμε τον οικισμό Αφάντου και οι ντόπιοι μάς έδωσαν φαγητό, ποτά, παιχνίδια και πάνες για τα παιδιά, και μας βοήθησαν να βρούμε ταξί/λεωφορείο για τα ξενοδοχεία μας» ανέφερε χαρακτηριστικά χρήστης του Twitter, μεταξύ πολλών άλλων.

Tο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών οργάνωσε μια μεγάλη επιχείρηση για τους τουρίστες που βρίσκονταν στη Ρόδο, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν σε κλειστά γυμναστήρια, σχολεία και ξενοδοχεία, έως ότου μπορέσουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Μάλιστα, πηγές του υπουργείου ανέφεραν πως «χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και τη συνδρομή σε αυτή και του υπουργείου Εξωτερικών εξασφαλίστηκε η ομαλή και ασφαλής απομάκρυνση σχεδόν 19.000 ανθρώπων, πολλοί εκ των οποίων είναι ξένοι υπήκοοι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης ξένων υπηκόων από σημείο της ελληνικής επικράτειας».

Leaving #Rhodes where we had an amazing time. We were evacuated to #Afantou & the villagers gave us food,drink,toys&nappies for kids, they were amazing. The middle lady tirelessly sorted taxis/buses to take us back to hotels in the absence of the holiday companies! So #grateful 🙏 pic.twitter.com/EI2Q12afLl

Something that shouldn’t get lost in all the coverage of the #wildfires in #Greece : the kindness of locals in #Rhodes . Time and time again, tourists here at the airport have said how grateful they are for their help. pic.twitter.com/seCdeOwt9W

It just wasnt meant to be 😢

Being evacuated to the north of the island to continue our honeymoon there.

Everybody is working tirelessly. Ive never met such a group of caring compassionate people even when the odds are against them. #Rhodes #rhodeswildfire pic.twitter.com/GbF4GeiJlF

— 𝔸𝕁ℝ 🩷🩶 (@Ameliajade911) July 24, 2023