Η πρόταση των 700 εκατ. ευρώ τον χρόνο από την Αλ Χιλάλ στον Κιλιάν Εμπαπέ προκάλεσε το ενδιαφέρον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο πρωταθλητής του NBA αυτοπροτάθηκε στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μέσω των social media. «Αλ Χιλάλ μπορείς να με πάρεις. Μοιάζω στον Κιλιάν Εμπαπέ» έγραψε ο Γιάννης και προκάλεσε το… γέλιο του Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος του απάντησε στο twitter.

Λίγες ώρες αργότερα ήρθε και η απάντηση της Αλ Χιλάλ. Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας έκανε retweet την δημοσίευση του Αντετοκούνμπο και του έγραψε:

«Είσαι ευπρόσδεκτος να έρθεις μαζί μας ως φίλαθλος Γιάννη».

Ο Γιάννης είχε πάει στην Κίνα για διαφημιστικούς λόγους και σύντομα μπορεί να τον δούμε και στη Σαουδική Αραβία!

You’re welcome to join us as a fan, Giannis 😎#AlHilal 💙 https://t.co/oemNQN4J8s

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 24, 2023