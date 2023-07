Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας αθλητής έχει δεχθεί αρκετές φορές και στο παρελθόν κριτική για τις αναρτήσεις του στα social media.

Αυτή τη φορά η κριτική αφορά τα παράπονά του για την τιμή της βενζίνης την ίδια ώρα που ο ίδιος οδηγεί ένα Tesla αξίας 1 εκατ. ευρώ.

«Θυμάστε όταν ήμασταν ενθουσιασμένοι με το να πάρουμε ένα νέο αυτοκίνητο; Τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι όταν το λαμπάκι του καυσίμου δεν ανάβει αμέσως μετά τον ανεφοδιασμό», έγραψε στο Twitter o Στέφανος Τσιτσιπάς.

Remember when we used to be excited about getting a new car? Now we’re excited when the gas light doesn’t turn on immediately after filling up. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 25, 2023

Πολλοί συμφώνησαν ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν σκαρφαλώσει σε υψηλά επίπεδα, όμως αρκετοί τον έβαλαν εκ νέου στο στόχαστρο», υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος οδηγεί ένα Tesla Model 3, στο οποίο έχει δώσει και παρατσούκλι «Julius» και δεν χρειάζεται εφοδιασμό καυσίμων.

