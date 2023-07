Σάλο έχει προκαλέσει στην Κίνα ένα video που προέρχεται από τον ζωολογικό κήπο Χανγκτζού και δείχνει μια μαλαισιανή αρκούδα να σηκώνεται στα δύο πόδια της και αρκετοί να θεωρούν πως στην πραγματικότητα είναι ένας μεταμφιεσμένος ηθοποιός.

Σύμφωνα με τον theguardian.com, οι αρκούδες τη Μαλαισίας έχουν το μέγεθος μεγάλων σκύλων. Όταν σταθούν στα δύο πόδια έχουν ύψος 1,3 μέτρα, λιγότερο από το μισό σε σύγκριση με τα 2,8 μέτρα για τις γκρίζες αρκούδες και άλλα είδη.

Eκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου επισήμανε ότι το ζώο ήταν αληθινό και ότι σε μια κρατική εγκατάσταση δεν θα μπορούσε να γίνει τέτοια εξαπάτηση. Εξάλλου, όπως είπε, μέσα στον καύσωνα ένας άνθρωπος με στολή αρκούδας «θα άντεχε μόνο για λίγα λεπτά προτού καταρρεύσει».

Επίσης, οι υπεύθυνοι εξέδωσαν ανακοίνωση και ανέφεραν τα εξής:

«Όταν πρόκειται για αρκούδες, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι το τεράστιο σώμα και μια εκπληκτική δύναμη. Δεν είναι όμως όλες οι αρκούδες μεγαθήρια και προσωποποίηση του κινδύνου. Εμείς, οι αρκούδες της Μαλαισίας, είμαστε μικροσκοπικές, οι μικρότερες στον κόσμο».

WATCH: 🐻 A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China’s Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is “definitely a real animal”. pic.twitter.com/hzHOZSnLPT

— TODAY (@TODAYonline) July 31, 2023