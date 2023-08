Αρκούδα Κίνα: Η Άντζελα, μια αρκούδα Μαλαισίας, έχει αφήσει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο άναυδους από τότε που εμφανίστηκαν πλάνα με το ζώο του ζωολογικού πάρκου να θυμίζει άνθρωπο και πολλούς να συζητούν αν είναι πραγματικά αρκούδα ή άνθρωπος με κοστούμι.

Αλλά τώρα ένας ειδικός τοποθετήθηκε για να εξηγήσει ότι η αρκούδα, η οποία ζει στον ζωολογικό κήπο Hanzhou της Κίνας, σίγουρα δεν είναι «μεταμφιεσμένος άνθρωπος ».

Ο Δρ Γουόνγκ Σιου Τε, βιολόγος άγριας ζωής και ειδικός στις μαλαισιανές αρκούδες, δήλωσε ότι «δεν ήξερε αν έπρεπε να γελάσει ή να κλάψει» όταν άκουσε τους ισχυρισμούς για το πλάσμα.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια αρκούδα Μαλαισίας. Αυτή τη στιγμή έχω τέσσερις τέτοιες αρκούδες στο κέντρο μου και οι αντιδράσεις δείχνει ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ λίγα γι’ αυτές», δήλωσε στη Mirror.

Όταν ο ίδιος ο Δρ Γουόνγκ είδε για πρώτη φορά μια μαλαισιανή αρκούδα, είπε: «Εγώ… έλεγα: “Ουάου και ναι, μοιάζει με άνθρωπο που φοράει στολή αρκούδας”, αλλά αυτή είναι απλώς η αρκούδα Μαλαισίας και αυτό είναι το εκπληκτικό».

Οι υποψίες γύρω από τους ανθρωπόμορφες κινήσεις της Άντζελα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο διαδίκτυο αφού η αρκούδα εθεάθη να στέκεται, να ζητιανεύει για φαγητό και φαινομενικά να χαιρετάει όπως ένας άνθρωπος.

To βίντεο με την αρκούDα που έγινε viral

WATCH: 🐻 A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China’s Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is “definitely a real animal”. pic.twitter.com/hzHOZSnLPT

— TODAY (@TODAYonline) July 31, 2023