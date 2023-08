Ο κακός χαμός στην Ιρλανδία όταν πολίτες διαπίστωσαν ότι τα ΑΤΜ τούς έδιναν λεφτά, ακόμη και αν δεν είχαν υπόλοιπο στους λογαριασμούς τους. Το νέο διαδόθηκε γρήγορα και έκαναν ουρές στα ATM. Ωστόσο, επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα.

Η Bank of Ireland ζήτησε συγγνώμη αφού επέλυσε το τεχνικό πρόβλημα, το οποίο επέτρεψε στους πελάτες της να αποσύρουν ή να μεταφέρουν περισσότερα χρήματα από όσα είχαν στον λογαριασμό τους.

Το τεχνικό πρόβλημα δημιούργησε ουρές μπροστά στα ATM κατά την διάρκεια της χθεσινής ημέρας και μέχρι την νύχτα, καθώς εξαπλωνόταν η φήμη ότι τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης της Bank of Ireland μοίραζαν δωρεάν χρήματα και χρειάσθηκε η επέμβαση της Αστυνομίας.

VIDEO: Bank Error Allows Ireland Customers With 0 Balance Withdraw €1,000 From ATM

A viral video on Wednesday showed the moment a bank error allowed customers with no money in their account to withdraw €1,000 from their ATMs in Ireland.

An X (formerly Twitter) user, who… pic.twitter.com/NEwY54C9OC

— Punch Newspapers (@MobilePunch) August 16, 2023