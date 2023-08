Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μετά το συμβόλαιο στον Νεϊμάρ, η Αλ Χιλάλ «προσφέρει» ένα ακόμη και στον Έλληνα αθλητή, που ανέβασε φωτογραφία με τον Βραζιλιάνο.

Η Αλ Χιλάλ ανακοίνωσε μέσα στο καλοκαίρι την απόκτηση του Νεϊμάρ αφού προηγουμένως είχε προσπαθήσει να φέρει στη Σαουδική Αραβία τον Λιονέλ Μέσι και τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κάνει χιούμορ με την εξωπραγματική πρόταση της Αλ Χιλάλ στον Μπαπέ, όταν οι Σαουδάραβες κατέθεσαν πρόταση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ στην Παρί για τον Γάλλο σταρ.

«Αλ Χιλάλ, μπορείς να πάρεις εμένα. Μοιάζω με τον Κιλιάν Μπαπέ…» είχε αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αντετοκούνμπο .

Έτσι, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας παρουσίασε σήμερα τη φανέλα του Greek Freak στα χρώματά της για να ικανοποιήσει τον Έλληνα παίκτη!

«Γιάννη, καλώς ήλθες στην οικογένειά μας. Η φανέλα σου είναι έτοιμη» αναφέρει με μήνυμα στο Twitter.

Your jersey is ready @Giannis_An34

Welcome “GIANNIS” to our family 🔵⚪️#AlHilal 💙 pic.twitter.com/wD7tIcLiWM

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 16, 2023