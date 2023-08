Ο Μάικλ Τζόρνταν θεωρείται από πάρα πολύ κόσμο ως ο καλύτερος μπασκετμπολίστας στην ιστορία του αθλήματος έχοντας γράψει ιστορία στο NBA.

Γι’ αυτό και ο έξι φορές πρωταθλητής με τους Σικάγο Μπουλς αναφέρεται ως GOAT (από τα αρχικά του Greatest Of All Time, δηλαδή ο καλύτερος όλων των εποχών). Βέβαια, το goat σημαίνει και κατσίκα…

Από αυτό, προφανώς, εμπνεύστηκαν φίλαθλοι του μπάσκετ όταν εντόπισαν τον Τζόρνταν να κάνει βόλτες σε παραθαλάσσια πόλη της Ιταλίας.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο ξεκαρδιστικό βίντεο που έχει γίνει viral στα social media, κάποιοι τον ακολούθησαν και άρχισαν να… βελάζουν, κάνοντας «μπεεε». Θέλοντας να δείξουν στον Τζὀρνταν με περίεργο τρόπο πως τον θεωρούν τον κορυφαίο όλων των εποχών.

Fans were making goat noises at Michael Jordan while he was walking around Italy 🤣🐐

(via baby_giallux/TT) pic.twitter.com/zaXeKmsYh8

— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) August 21, 2023