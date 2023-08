Γερμανία: Ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι ζει στο δάσος εδώ και πέντε χρόνια, καταγράφηκε από δύο πεζοπόρους.

Οι «μάρτυρες» φέρονται να τον είδαν να κάθεται γυμνός και να κρατάει ένα ξύλινο δόρυ στους πρόποδες ενός ερειπωμένου κάστρου. «Έμοιαζε βρώμικος σαν άνθρωπος της λίθινης εποχής από βιβλίο ιστορίας».

Οι θολές φωτογραφίες δείχνουν τον άνδρα να μοιάζει εξαιρετικά τριχωτός ή καλυμμένος με χώμα, καθώς κάθεται στο έδαφος και φαίνεται να παίζει με την άμμο. Ωστόσο, ένας εθελοντής πυροσβέστης στην περιοχή δήλωσε στην Telegraph ότι οι φωτογραφίες πιθανώς είναι «μια φάρσα».

Η πεζοπόρος Τζίνα Βάις σχολίασε ότι «δεν έπαιρνε τα μάτια του από πάνω μας, δεν έλεγε τίποτα. Έμοιαζε βρώμικος σαν άνθρωπος της λίθινης εποχής από βιβλίο ιστορίας».

Το ζευγάρι δήλωσε ότι η συνάντηση με τον άνδρα, που πιστεύεται ότι ήταν γύρω στα 40, διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο υποτιθέμενος «λυκάνθρωπος» εντοπίζεται στην περιοχή Blankenburg. Οι αρχές δήλωσαν ότι έχουν λάβει πολλαπλές αναφορές τα τελευταία πέντε χρόνια σχετικά με «άνδρα που φορά πάνω του γούνα λύκου και περιφέρεται στο δάσος».

