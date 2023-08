Σκωτία: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έρευνα για το γνωστό τέρας του Λοχ Νες εδώ και δεκαετίες που βρίσκεται σε εξέλιξη στη λίμνη Νες.

Η εξερεύνηση μεταδίδεται ζωντανά διαδικτυακά και συμμετέχουν περίπου 2.000 άτομα που χτενίζουν με βάρκες την λίμνη.

Για τον εντοπισμό της «Νέσι» έχουν επιστρατευτεί υπερσύγχρονα μέσα και τεχνολογίες όπως drones με κάμερες υπέρυθρης ακτινοβολίας και υδρόφωνο για την ανίχνευση ακουστικών σημάτων κάτω από το νερό.

Μάλιστα, εθελοντές ανέφεραν ότι κάποια στιγμή ακούστηκαν περίεργοι ήχοι αλλά δεν πρόλαβαν να τους καταγράψουν.

Το 2003, το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC χρηματοδότησε μια έρευνα στη λίμνη χρησιμοποιώντας 600 δέσμες σόναρ και δορυφορική παρακολούθηση.

Στο ντοκιμαντέρ “Searching for the Loch Ness Monster” που μεταδόθηκε στο BBC One, οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες παραδέχθηκαν ότι δεν βρέθηκε κανένα ίχνος από ζώο σημαντικού μεγέθους στη λίμνη και αυτό απέδειξε ότι το τέρας του Λοχ Νες ήταν μύθος.

