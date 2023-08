ΗΠΑ: Η άτυχη κοπέλα σκοτώθηκε στις 23/08, σε μια διασταύρωση όταν διερχόμενο φορτηγό χτύπησε τα ηλεκτροφόρα καλώδια με αποτέλεσμα να ξηλώσει τους στύλους και να πέσει ένας πάνω της.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο Wagener, σχεδόν 40 μίλια νοτιοδυτικά της Κολούμπια.

Η Jeunelle Robinson ήταν καθηγήτρια κοινωνικών σπουδών, η οποία αμέσως μετά το χτύπημα, μεταφέρθηκε στα Περιφερειακά Ιατρικά Κέντρα του Άικεν και στη συνέχεια διεκομίσθη με αεροπλάνο στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Augusta, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η οικογένεια της κοπέλας ζητά 100 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση, καθώς και 10 εκατομμύρια ακόμα για μία ετήσια υποτροφία στη μνήμη της, ανέφερε το WRDW.

Δικηγόρος της οικογένειας υπογράμμισε ότι η ξύλινη κολώνα ρεύματος ήταν δεκαετιών και ότι δεν θα είχε καταρρεύσει εάν οι εταιρείες κοινής ωφέλειας είχαν πραγματοποιήσει επιθεώρηση.

Επίσης, η οικογένεια ζητά από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας να επενδύσουν 20 εκατομμύρια δολάρια σε τοπικές υποδομές.

Η δικηγορική εταιρεία που ανέλαβε την υπόθεση για λογαριασμό της οικογένειας σημειώνει ότι το αίτημα για αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων για χρηματοδότηση μιας υποτροφίας στη μνήμη της Robinson θα ήταν για φοιτητές κολεγίου της κομητείας Άικεν που ακολουθούν καριέρα ως δάσκαλοι. Παράλληλα, θεωρούν ότι το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, ρίχνοντας την ευθύνη στις εταιρείες που επέβλεπαν τους στύλους κοινής ωφέλειας στη διασταύρωση.

«Αυτή η τραγωδία είναι καταστροφική για όλους μας, καθώς η κ. Robinson ήταν στο δεύτερο έτος της διδασκαλίας κοινωνικών σπουδών στο Wagener-Salley», ανέφεραν οι υπεύθυνοι του σχολείου σε δήλωσή τους. «Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, έγινε φίλη με πολλούς συναδέλφους και ανέπτυξε ουσιαστικές σχέσεις με πολλούς από τους μαθητές μας. Ήταν γνήσια και γλυκιά με όλους όσους συνάντησε, ο χρόνος της εδώ είναι πολύ λίγος», πρόσθεσαν.

Pt 1: Wagener-Salley High School teacher Jeunelle Robinson was walking down the street during lunchtime last Wednesday when her life was senselessly taken after she was hit by a defective utility pole whose rotten wood snapped after the utility lines were hit by a semi. pic.twitter.com/dxFGxG9C8p

— Justin Bamberg, Esq. (@JustinBamberg) August 29, 2023