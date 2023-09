Νέα Υόρκη: Ο άγνωστος άντρας, μάλλον άστεγος, όπως φαίνεται στο βίντεο, χτυπά με απίστευτη βιαιότητα 60χρονη γυναίκα πάνω από 50 φορές, με το μπαστούνι της.

Η επίθεση συνέβη την Παρασκευή λίγο πριν από τις 3:30 π.μ. όταν η γυναίκα περπατούσε στο σταθμό West 116 Street και Lenox Avenue, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας της Νέας Υόρκης στην εφημερίδα The Post.

Το σοκαριστικό βίντεο διάρκειας δύο λεπτών δείχνει τον άγνωστο άνδρα να επιτίθεται στη γυναίκα με μια ομπρέλα και τη γυναίκα να προσπαθεί να τον αποκρούσει με το μπαστούνι της. Ο ύποπτος κατάφερε να αρπάξει το μπαστούνι της γυναίκας καθώς εκείνη έπεσε στο έδαφος ουρλιάζοντας.

This poor woman was beaten by a homeless man within a subway station for an entire two minutes with no intervention. The stuff of nightmares.

