Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διάρκειας 16 δευτερολέπτων, δείχνει τον ο 30χρονο Τόμιτς να προσπαθεί να προστατεύσει το πρόσωπό του με τα χέρια του, από τα χτυπήματα των δυο εξαγριωμένων ανδρών.

Οι δύο άνδρες στέκονται από πάνω του και τον χτυπούν, έξω από ένα ινστιτούτο τατουάζ.

Ο αστέρας του τένις, ο οποίος κάποτε είχε φτάσει στο Νο 17 της παγκόσμιας κατάταξης, φαίνεται να έχει στριμωχτεί και στη συνέχεια του επιτίθενται οι άνδρες, των οποίων η ταυτότητα παραμένει άγνωστη.

Στο βίντεο, ο ένας άνδρας ακούγεται να λέει στον τενίστα: «Σήκω σκύλε», πριν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να τραβήξει τον αστέρα του τένις στα πόδια του.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη έξω από ένα τατουατζίδικο, όπως μετέδωσε το κανάλι 10 της Αυστραλίας.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πότε πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Ο Tόμιτς είχε μόλις αγωνιστεί σε τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, όπου έχασε στη φάση των 16 την Πέμπτη.

Concerning footage of what looks to be Bernard Tomic at the bottom of this altercation.

Language warning. pic.twitter.com/0FbJtO5cdn

— Val Febbo (@VFebbo96) September 8, 2023