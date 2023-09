Τα δύο «μη ανθρώπινα» σώματα ανασύρθηκαν από το Κούσκο του Περού και παρουσιάστηκαν την περασμένη Τρίτη στο Κονγκρέσο, στο Μεξικό, προκαλώντας ενθουσιασμό στους λάτρεις των UFO.

Ο Jaime Maussan, δημοσιογράφος και ερευνητής των UFO, αποκάλυψε μέσα σε κουτιά δύο ανθρωποειδή πτώματα με χέρια με τρία δάχτυλα, ελαφριά οστά, απουσία δοντιών και στερεοσκοπική όραση.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα πτώματα, που ήταν καλυμμένα με κάτι που έμοιαζε με άμμο, ήταν ηλικίας άνω των 1.000 ετών, ενώ οι γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι η σύσταση του 30% του DNA τους «παραμένει άγνωστη».

The #Nazca mummies are really fascinating Once again this puts #Peru in the spotlight as far as #UFO and #aliens are concerned #ufoX #ufotwitter pic.twitter.com/pevkCqYYIE

