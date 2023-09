Βρυξέλλες: Ο μεθυσμένος τουρίστας συνελήφθη από τις Αρχές.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, με τον νεαρό άντρα, που καταγράφεται σε βίντεο και δείχνει μεθυσμένος, να σκαρφαλώνει πάνω σε γλυπτό.

Το έργο απεικονίζει ένα λιοντάρι και δίπλα του έναν άνδρα με πυρσό. Καθώς ο τουρίστας προσπαθεί να κατέβει, γραπώνεται από ένα σημείο για να σταθεροποιηθεί, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί ο πυρσός και μέρος του χεριού της ανδρικής φιγούρας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το συγκεκριμένο έργο τέχνης που ονομάζεται «Το χέρι με τον πυρσό» είναι ένα από τα δύο γλυπτά που πλαισιώνουν την είσοδο του κτιρίου και η αποκατάσταση του που τελείωσε πριν λίγο καιρό κόστισε 17.500 ευρώ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, η αστυνομία εντόπισε λίγο αργότερα τον άνδρα σε ένα κοντινό φαστφουντάδικο και τον συνέλαβε.

Βελγικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι θα ζητηθεί αποζημίωση ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ από τον συλληφθέντα, που φέρεται να είναι Ιρλανδός τουρίστας.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή των εργασιών ανακαίνισης στο κτίριο, η νέα αποκατάσταση του ιστορικού γλυπτού αναμένεται να κοστίσει αρκετά χρήματα γιατί πρέπει να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους τεχνίτες.

A young Irishman has been arrested in Brussels, Belgium, after he climbed on to a recently renovated statue outside the stock exchange on Sunday and caused part of it to fall off, according to local media. Report here: https://t.co/dyx9mL0EDO pic.twitter.com/nalE6cGMjc

— The Irish Times (@IrishTimes) September 13, 2023