Ο 23χρονος Piers Sawyer και οι φίλοι του επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο της EasyJet από το Λούτον του Λονδίνου με προορισμό την Ίμπιζα της Ισπανίας.

Ο νεαρός στο αεροδρόμιο, γνώρισε μια κοπέλα και αποφάσισαν να ζήσουν αυτή την εμπειρία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Όλα θα ήταν καλά εάν μέλος του πληρώματος, για άγνωστο λόγο, δεν είχε ανοίξει την πόρτα της τουαλέτας ενώ η πράξη ήταν σε εξέλιξη.

Αυτό δεν επηρέασε το ζευγάρι, που όταν βγήκε από την τουαλέτα, αποθεώθηκε από τους υπόλοιπους επιβάτες.

EasyJet flight from Luton to Ibiza, and nobody was busted! The couple, loudly cheered on by other passengers as they joined the mile high club in full view. pic.twitter.com/u6UumSGHXM

