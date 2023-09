Σοκάρει το βίντεο με τον τραγικό χαμό του μέλλοντα γαμπρού σε γλέντι πριν τον γάμο του στην Ιορδανία.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί, φαίνεται ένας καλεσμένος να χορεύει με το όπλο στο χέρι και να πυροβολεί στον αέρα για να το γιορτάσει. Κάποια στιγμή και ενώ πυροβολούσε ψηλά στον αέρα χαμήλωσε το όπλο και «ξέφυγε» ένας πυροβολισμός που βρήκε κατά λάθος τον γαμπρό στο στήθος, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, μια ημέρα πριν τον γάμο του.

Just In: Always watch the people with the guns when at a Wedding.

The video shows the tragic killing of Hamza Sattam Hamed Al-Fanatsa, the groom at a wedding.

That surely ruined the party!

I’m actually dumbfounded 🔞 😱 pic.twitter.com/KaOCoVVvRO

— W E P R 🇺🇲 #MAGA🇺🇲❤️ (@WEPR19) September 21, 2023