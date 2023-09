Τον γύρο του κόσμου κάνει στιγμιότυπο από αγώνες στην Ιρλανδία στο οποίο καταγράφεται η ρατσιστική συμπεριφορά της ομοσπονδίας Gymnastics Ireland σε βάρος ενός μικρού μαύρου κοριτσιού, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη χώρα.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο παρουσιάζεται η τελετή απονομής μεταλλίων σε μικρά παιδιά κατά την οποία αξιωματούχος απονέμει μετάλλια σε όλα τα λευκά κορίτσια που στέκονται στη σειρά, «παρακάμπτοντας» μόνο τη μαύρη αθλήτρια.

Το εξοργιστικό βίντεο:

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

