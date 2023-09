Σάλος έχει προκληθεί στα καλλιστεία ομορφιάς της Ζιμπάμπουε.

Η νίκης ενός λευκού μοντέλου, της Brooke Bruk-Jackson, στον εθνικό διαγωνισμό ομορφιάς, η οποία θα εκπροσωπήσει την χώρα για Miss Universe 2023, προκαλεί διχασμό και διαφωνίες.

Η Brooke Bruk-Jackson, είναι 21 ετών, γεννημένη στην αφρικανική χώρα και είναι το πρώτο μοντέλο από την χώρα που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, μετά από 22 χρόνια από τον οποίο η Ζιμπάμπουε απείχε.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Χαράρε, με τις συναγωνίστριές της Brooke Bruk-Jackson, να έχουν συγκεντρωθεί γύρω της χειροκροτώντας την, καθώς παραλάμβανε ντροπαλά το λαμπερό στέμμα. Μιλώντας μετά την νίκη της η Brooke, είπε πως αισθάνεται ευγνώμων και θα προσπαθήσει να κάνει την χώρα της υπερήφανη και να δείξει στον κόσμο τι είναι η Ζιμπάμπουε.

Αμέσως μετά τη στέψη της Brooke, τα σχόλια στα social media της Ζιμπάμπουε και της Νότιας Αφρικής πήρε φωτιά, με πολλούς να λένε ότι η Brooke Bruk-Jackson δεν άξιζε την τιμή, όχι μόνο λόγω της προφανής φυλετικής της κληρονομιάς, αλλά και επειδή οι συναγωνίστριές της έδειχναν πολύ καλύτερες από αυτήν.

Οι έντονες αντιδράσεις στα social media: Ένας χρήστης στο twitter δήλωσε: “Ο Μουγκάμπε θα ήταν τόσο εκνευρισμένος!”. Ενώ ένας άλλος δήλωσε: “Όχι, αυτή δεν είναι η Μις Ζιμπάμπουε. Αυτό μοιάζει περισσότερο με Μις Ροδεσία!”

Στα σχόλια του social media αρκετοί ήταν εκείνοι που αμφισβήτησαν την απόφαση της κριτικής επιτροπής, αναφέροντας ότι, το 2023, ήταν γελοίο να στέφεται η κόρη λευκών εποίκων ως εκπρόσωπος μιας χώρας που έχει προ πολλού αποβάλει τα αποικιοκρατικά δεσμά.

Αρκετοί είναι όμως οι οπαδοί της Brooke Bruk-Jackson, με ορισμένους από αυτούς να υπερασπίζονται την τιμή της μπροστά στη δημόσια κατακραυγή.

Η 21χρονη Brooke γεννήθηκε και σπούδασε στη Ζιμπάμπουε και αργότερα μετακόμισε στο Λονδίνο για να σπουδάσει μόδα. Επίσης, φοίτησε στο Ινστιτούτο Θεραπείας Ομορφιάς στο Κέιπ Τάουν, στο Δυτικό Ακρωτήρι της Νότιας Αφρικής, όπου ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ.

