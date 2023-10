Το διάσημο σαλέ που «πρωταγωνιστεί» στην δημοφιλή σειρά του Netflix «Sex Education» διατίθεται προς πώληση.

Πρόκειται για το σπίτι « του Ότις και της μητέρας του Τζιν» το οποίο πωλείται έναντι του ποσού των 1.800.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με το BBC, βρίσκεται ανάμεσα στους καταπράσινους λόφους του Symonds Yat και διαθέτει εκπληκτική θέα στο φαράγγι Wye.

Η τριώροφη κατοικία πλαισιώνεται από πέντε υπνοδωμάτια, τρία μπάνια ,δύο καθιστικά, κουζίνα, τραπεζαρία και μεγάλες βεράντες με πανοραμική θέα. Ανακαινίστηκε πλήρως όταν τη αγόρασε ο σημερινός ιδιοκτήτης της το 2002, ενώ διαθέτει και νορβηγικού τύπου αρχιτεκτονική.

