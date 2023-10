O ποταμός προσελκύει πλήθος τουριστών καθώς στο σημείο «σκάει» το μεγαλύτερο παλιρροϊκό κύμα στον κόσμο.

Ο ποταμός Qiantang γνωστός και ως «ασημένιος δράκος» είναι γνωστό θέαμα για τουρίστες ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα που είναι περίοδος διακοπών στην Κίνα.

Watch out! The surging tidal waves of the Qiantang River toppled part of the riverside fence, knocking down some eager spectators. pic.twitter.com/8DlAYOshAQ

Την 1η Οκτωβρίου, ένα τέτοιο παλιρροϊκό κύμα στον Qiantang, ξεπέρασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν πολυάριθμοι τουρίστες.

#Watch📸:Eastern China’s Qiantang River, often referred to as the “Silver Dragon,” attracts a significant number of tourists each year due to its distinction as the world’s largest tidal wave.#earthquake#iPhone14onFlipkartpic.twitter.com/eNcSO66uxI

