Το ξενοφοβικό ξέσπασμα μεθυσμένης γυναίκας από το Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ της στοίχισε τη θέση εργασίας της, καθώς απολύθηκε από την εταιρεία στην οποία εργαζόταν.

Η γυναίκα έβρισε μια ομάδα Γερμανών τουριστών σε ένα τρένο με προορισμό τη Νέα Υόρκη, πριν τους πει να “φύγετε από τη χώρα μας”.

Η γυναίκα που εργαζόταν στην Capital Rx, πλησίασε μια ομάδα ανδρών τουριστών σε ένα τρένο της New Jersey Transit, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η γυναίκα είναι απόφοιτος του 2015 του Marymount Manhattan College και εργάζεται στον διαχειριστή φαρμακευτικών παροχών που εδρεύει στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, σύμφωνα με τον λογαριασμό της στο Facebook. Η Pinnix έχει έκτοτε απολυθεί από την Capital Rx, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στη New York Post το βράδυ της Τετάρτης.

“Η εταιρεία μας εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά την προκατάληψη ή τη συμπεριφορά που δημιουργεί διακρίσεις. Αφού εξετάσαμε τις περιστάσεις, ενεργήσαμε άμεσα και απολύσαμε την εν λόγω υπάλληλο”, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

“Οι πράξεις και τα λόγια του πρώην υπαλλήλου δεν είναι αντιπροσωπευτικά της Capital Rx και ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη από όσους πληγώθηκαν”.

