Την έξοδο του Λευκού Οίκου είδε ο σκύλος του Τζο Μπάιντεν , μετά από μια σειρά επιθέσεων κατά μελών του προσωπικού της αμερικανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με την Washington Post, o Κομάντερ, φέρεται να δάγκωσε έναν αξιωματικό της Μυστικής Υπηρεσίας στις 25 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο αυτό δεν ήταν το πρώτο περιστατικό επίθεσης, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, ο γερμανικός ποιμενικός είχε επιτεθεί 10 φορές σε μέλη των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023.

Την είδηση έκανε γνωστή με δήλωση της και η Ελίζαμπεθ Αλεξάντερ, εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν, λέγοντας ότι «Ο Κομάντερ δεν βρίσκεται επί του παρόντος στον χώρο του Λευκού Οίκου ενώ αξιολογούνται τα επόμενα βήματα. Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία νοιάζονται πολύ για την ασφάλεια όσων εργάζονται στον Λευκό Οίκο και όσων τους προστατεύουν καθημερινά. Παραμένουν ευγνώμονες για την υπομονή και την υποστήριξη της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και όλων των εμπλεκομένων, καθώς συνεχίζουν να αναζητούν λύσεις», πρόσθεσε η Αλεξάντερ.

President Joe Biden’s dog, Commander, is “not presently on the White House campus” following a series of biting incidents involving White House staff and U.S. Secret Service officers, a spokesperson for first lady Jill Biden said late Wednesday. https://t.co/V3JRdPJEB3

— The Washington Times (@WashTimes) October 5, 2023