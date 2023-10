Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια χρήστες του Χ (πρώην Twitter) έχουν δει ένα video με έναν 29οροφο ουρανοξύστη χωρίς παράθυρα στην Νέα Υόρκη.

Είναι ένας από τους πιο περίεργους ουρανοξύστες της πόλης. Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί είναι ελάχιστες.

Τη νύχτα γίνεται μια γιγάντια σκιά που αναμειγνύεται με το σκοτάδι ενώ οι μεγάλες τετράγωνες οπές του εκπέμπουν ένα ξεχωριστό, θαμπό βουητό που συχνά πνίγεται από τον ήχο της διερχόμενης κυκλοφορίας και τις σειρήνες της πόλης.

Ο ουρανοξύστης με το όνομα Long Lines Building, δεν βρίσκεται σε κάποια από τα γνωστά τουριστικά σημεία της πόλης. Υψώνεται στο νούμερο 33 της Thomas Street, στο Lower Manhattan, και ανήκει στην εταιρία τηλεπικοινωνιών της Νέας Υόρκης, AT&T .

Ο ουρανοξύστης ύψους 165 μέτρων, μυστικά αποτελεί και «αρχηγείο» της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας – ένας κρυφός κόμβος παρακολούθησης που χρησιμοποιείται για την αξιοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, φαξ και δεδομένων Διαδικτύο

Με βάση αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου, δημόσια αρχεία και συνεντεύξεις με πρώην υπαλλήλους της AT&T , αποδεικνύεται ότι ο ουρανοξύστης της οδού Thomas 33 έχει χρησιμεύσει ως τοποθεσία παρακολούθησης της NSA, με την κωδική ονομασία TITANPOINTE.

Ο ουρανοξύστης ξεκίνησε να χτίζεται το 1969 και ολοκληρώθηκε το 1974. Έχει 29 ορόφους χωρίς παράθυρα και τρία ακόμα υπόγεια επίπεδα.

Το κτίριο σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο John Carl Warnecke & Associates, του οποίου το μεγάλο όραμα ήταν να δημιουργήσει ένα νευραλγικό κέντρο επικοινωνίας σαν ένα «φρούριο του 20ου αιώνα, όπου πρωτόνια και νετρόνια θα αντικαθιστούσαν τα δόρατα και τα βέλη και θα πολιορκούσαν ήσυχα έναν στρατό μηχανών».

