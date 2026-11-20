Συναντήσεις με επαγγελματίες της αμερικανικής τουριστικής αγοράς πραγματοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη Νέα Υόρκη. Μέσω του φορέα προβολής Visit Peloponnese, η περιφερειακή αποστολή έδωσε το παρών στις εκδηλώσεις του Greek Luxury Tourism Roadshow, οι οποίες φιλοξενήθηκαν διαδοχικά στο Μανχάταν και το Λονγκ Άιλαντ. Στις δύο διοργανώσεις συμμετείχαν 121 Αμερικανοί τουριστικοί πράκτορες, καθώς και δημοσιογράφοι αμερικανικών και ομογενειακών μέσων ενημέρωσης. Μαζί με την Περιφέρεια συμμετείχαν ως συνεκθέτες ο Δήμος Κορινθίων και η πρωτοβουλία Explore Messinia.

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