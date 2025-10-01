Περικυκλωμένη η Γάζα: Οι Ισραηλινοί πολιορκούν την ώρα που η Χαμάς αποφασίζει για το σχέδιο Τραμπ

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το δυτικό τμήμα του διαδρόμου Νετζαρίμ, νότια της πόλης της Γάζας, μέχρι τις ακτές, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, σημειώνοντας ότι οι IDF είναι ένα βήμα πριν από την πλήρη περικύκλωση της πόλης. «Όλοι όσοι θα αποχωρήσουν προς τον νότο, θα υποχρεωθούν να περάσουν από σημεία ελέγχου των IDF», υπογράμμισε ο Κατζ.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι ο παραλιακός δρόμος Ρασίντ, στη δυτική Γάζα, θα κλείσει για κάθε κίνηση προς τα βόρεια από το μεσημέρι, αποκλείοντας την πρόσβαση προς την πόλη.



«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που το επιθυμούν να κινηθούν προς τον νότο, αφήνοντας τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους μέσα στην πόλη, αντιμέτωπους με τη συνεχιζόμενη δράση των IDF με πλήρη ισχύ», συμπλήρωσε ο Κατζ.



Μάλιστα, τόνισε ότι όσοι παραμείνουν στη Γάζα θα θεωρηθούν «τρομοκράτες και υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Παράλληλα, είπε πως «οι IDF προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις μέχρι την επιστροφή όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς, στο δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου».

Στην αναμονή για την απόφαση της Χαμάς

Την ίδια ώρα, η αξιολόγηση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα από τη Χαμάς συνεχίζεται για τρίτη ημέρα, δήλωσε πηγή κοντά στην οργάνωση, ενώ άλλα παλαιστινιακά κινήματα απέρριψαν ήδη την πρόταση.



Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ έδωσε στη Χαμάς «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει στο σχέδιο που παρουσίασε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Η αποδοχή του σχεδίου είναι καταστροφή, η απόρριψή του επίσης, υπάρχουν μόνο δύσκολες αποφάσεις εδώ, αλλά το σχέδιο είναι ένα σχέδιο του Νετανιάχου διατυπωμένο από τον Τραμπ», δήλωσε στο Reuters Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των διαβουλεύσεων της Χαμάς με άλλες φατρίες.

«Η Χαμάς θέλει να τελειώσει τον πόλεμο και να τελειώσει τη γενοκτονία και θα απαντήσει με έναν τρόπο που θα εξυπηρετεί τα βασικότερα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού», είπε, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.



Η Χαμάς θέλει να βελτιωθούν κάποια σημεία του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακή πηγή, που πρόσκειται στην ηγεσία της οργάνωσης.

Άλλη πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «υπάρχουν δύο γνώμες εντός της Χαμάς» αναφορικά με το αμερικανικό σχέδιο. «Η πρώτη θέλει την άνευ όρων αποδοχή, διότι η προτεραιότητα είναι μια κατάπαυση πυρός στο πλαίσιο των εγγυήσεων που δίδονται από τον Τραμπ, με μεσολαβητές να διασφαλίζουν ότι το Ισραήλ θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο».



Στον αντίποδα, «η δεύτερη εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με σημαντικά σημεία, απορρίπτοντας τον αφοπλισμό και τις απελάσεις … Προτιμά μια υπό όρους αποδοχή, συνοδευόμενη από διευκρινίσεις που θα αντανακλούν τις απαιτήσεις της Χαμάς και των κινημάτων αντίστασης». «Η Χαμάς και τα κινήματα θέλουν άμεση κατάπαυση πυρός, αλλά όχι με τίμημα ένα συμβιβασμό στις θεμελιώδεις εθνικές αρχές», πρόσθεσε η πηγή.



Η Χαμάς δεν έχει ακόμα κάνει δημοσίως κάποιο σχόλιο για το σχέδιο του Τραμπ. Τρεις μικρότερες παλαιστινιακές φατρίες μαχητών στη Γάζα έχουν απορρίψει το σχέδιο, μεταξύ των οποίων δύο που είναι σύμμαχοι της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι θα καταστρέψει τον «παλαιστινιακό αγώνα» και θα δώσει διεθνή νομιμότητα στον ισραηλινό έλεγχο στη Γάζα.