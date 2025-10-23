Περιοδεία Ερντογάν στις χώρες του Κόλπου: Tα δώρα, οι θερμές υποδοχές και το παζάρι των Eurofighter

Διπλωματική επίθεση αγάπης πραγματοποιεί ο Ταγίπ Ερντογάν σε Κουβέιτ, Κατάρ και Ομάν με φόντο νέες συμφωνίες και την επιδίωξη αγοράς μαχητικών Eurofighter.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε τριήμερη περιοδεία στις χώρες του Περσικού Κόλπου, Κουβέιτ, Κατάρ και Ομάν σε ένα ταξίδι που συνδύασε εντυπωσιακές τελετές υποδοχής, συμβολικά δώρα και στρατηγικές επιδιώξεις στον τομέα της άμυνας.

Κουβέιτ – Διπλωματία με φόντο την ενέργεια

Ο Ερντογάν έφτασε στο Κουβέιτ, όπου έγινε δεκτός με τιμές αρχηγού κράτους από τον Εμίρη Μισάλ Αλ Αχμάντ Αλ Σαμπάχ. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν τέσσερις συμφωνίες συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των επενδύσεων και της άμυνας.

Το στοιχείο που τράβηξε τα φλας ήταν το δώρο του Ερντογάν προς τον Εμίρη: ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο TOGG, το πρώτο τουρκικής κατασκευής, που συμβολίζει τη φιλοδοξία της Άγκυρας να προβάλει τη δική της τεχνολογική πρόοδο.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, η επίσκεψη «εμβάθυνε τη στρατηγική συνεργασία» των δύο χωρών, ενισχύοντας παράλληλα την τουρκική παρουσία στον αραβικό κόσμο.

Κατάρ - Ενίσχυση δεσμών στην αμυντική βιομηχανία και στο βάθος Eurofighter

Στην Ντόχα, ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι. Οι δύο ηγέτες, που διατηρούν στενούς προσωπικούς δεσμούς, υπέγραψαν νέο Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Το Κατάρ θεωρείται ένας από τους κύριους συμμάχους της Τουρκίας στην περιοχή, και σύμφωνα με τη Hurriyet Daily News Dawn, η Άγκυρα εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει μεταχειρισμένα μαχητικά Eurofighter Typhoon από την Ντόχα, προκειμένου να ενισχύσει την αεροπορική της δύναμη.

Ομάν - Βασιλική υποδοχή , κανονιοβολισμοί και δώρα

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στη Μουσκάτ, όπου ο Ερντογάν έγινε δεκτός από τον Σουλτάνο Χάιθαμ μπιν Ταρίκ στο παλάτι Αλ Αλάμ. Και εκεί, η Τουρκία προσέφερε μία TOGG, με τον Σουλτάνο να επιθεωρεί προσωπικά το ηλεκτρικό όχημα στην αυλή του παλατιού. Ο Τούρκος πρόεδρος έγινε δεκτός με θέρμη καθώς στρατιωτικές μπάντες και έφιπποι άνδρες συνόδευσαν το αυτοκίνητο του.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα εμπορίου, επενδύσεων και συνεργασίας στην ενέργεια, ενώ συμφωνήθηκε η ενίσχυση των διμερών επαφών.

Περιοδεία με άρωμα Eurofighter

Η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στις χώρες του Κόλπου πέραν από την εμβάθυνση των σχέσεων που επιδιώκει η Τουρκία με αυτές τις χώρες, στοχεύει την συμφωνία για αγορές μεταχειρισμένων Eurofighter, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το κενό που υπάρχει στους αιθέρες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Τουρκία πλησιάζει σε συμφωνία με τη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με την οποία θα παραλάβει άμεσα 12 από αυτούς, αν και μεταχειρισμένους, από προηγούμενους αγοραστές, το Κατάρ και το Ομάν, για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Τα μέλη της κοινοπραξίας Eurofighter, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, θα εγκρίνουν την πρόταση πώλησης μεταχειρισμένων αεροσκαφών, στην οποία θα παρέχουν στην Τουρκία 28 νέα αεροσκάφη τα επόμενα χρόνια εν αναμονή της τελικής συμφωνίας αγοράς, ανέφερε το ίδιο άτομο.

Ο Ερντογάν συζήτησε την πρόταση για επισκέψεις στο Κατάρ και το Ομάν την Τετάρτη και την Πέμπτη, με κύρια ζητήματα τον αριθμό των αεροσκαφών, την τιμολόγηση και τα χρονοδιαγράμματα.