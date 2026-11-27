«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» – Ήχησε το 112 στο Μεσολόγγι
Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του Μεσολογγίου λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ
Νωρίτερα, το Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες Πέμπτη (26/11) αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).
Αύριο Σάββατο (28-11-2026)
α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)
β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)
γ. Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Την Κυριακή (29-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.
Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.