Τι μπορεί να σηματοδοτήσει για τις διεθνείς ισορροπίες η συνάντηση Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν στη Σενζέν; Ποιό είναι το γεωοικονομικό παιχνίδι του Αμερικανού προέδρου και τί επιδιώκει η Κίνα; Πώς επηρεάζονται τα ανοιχτά διεθνή μέτωπα και γιατί η θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων αποκτά ιδιαίτερη σημασία;

Στο νέο «ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ EXPLAINER»– που είναι διαθέσιμο από σήμερα στις 17:00 στο Flash.gr καθώς και στο κανάλι του Flash στο You Tube- ο Δημήτρης Κρικέλας, μαζί με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Γιώργο Φίλη και τον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ Κυριάκο Παπανικολάου, αναλύουν τα μηνύματα και τις επιδιώξεις των τριών ηγετών μετά την ιστορική συνάντηση στην Κίνα.

Η συζήτηση περνά στη συνέχεια στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και τη νομική διάσταση της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης. Μπορεί το συγκεκριμένο διπλωματικό έγγραφο να έχει σημασία σε μια μελλοντική συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες; Ποιες είναι οι επιδιώξεις της Άγκυρας και τί σημαίνει η επίκληση των τουρκικών θέσεων για την πορεία του έργου;

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με ένα ιδιαίτερο ιστορικό και νομικό ερώτημα: Πότε και υπό ποιες συνθήκες η Τουρκία έλεγε «ναι» στην επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια;