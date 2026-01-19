Περίπου 2.000 πολίτες εξυπηρετήθηκαν με το δωρεάν πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Σχεδόν 2.000 πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί εν μέσω εορτών και μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, σχετικά με το δωρεάν Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προλαμβάνω» για το σκέλος της πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», προσφέρει δωρεάν, οργανωμένο και προσβάσιμο προσυμπτωματικό έλεγχο σε εκατομμύρια πολίτες για 4 νοσήματα: Καρκίνο του μαστού, καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, καρκίνο του παχέος εντέρου και για την πρόληψη του Καρδιαγγειακού κινδύνου.

Διαβάστε περισσότερα στο Νews4health.gr.