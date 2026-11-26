Σε καλύτερη ψυχική υγεία και μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης ενδέχεται να συμβάλλει η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Αυτό προκύπτει από μια μεγάλη ανασκόπηση επιστημονικών μελετών, η οποία εξέτασε τις διατροφικές συνήθειες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε διαφορετικές χώρες. Τα ευρήματα, που παρουσιάζει το PsyPost, δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Affective Disorders.

Η κατάθλιψη επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες αιτίες αναπηρίας. Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες εξετάζουν όλο και περισσότερο κατά πόσο καθημερινές συνήθειες, όπως η διατροφή, μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία και να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαταραχών της διάθεσης.

Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν βιταμίνες, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες. Τα τελευταία βοηθούν τον οργανισμό να προστατεύεται από το οξειδωτικό στρες, δηλαδή τη βλάβη που προκαλείται στα κύτταρα από ορισμένες χημικές διεργασίες. Παράλληλα, οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς εντερικού μικροβιώματος, δηλαδή του συνόλου των μικροοργανισμών που ζουν στο πεπτικό σύστημα. Ορισμένες από αυτές λειτουργούν ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Ένα ισορροπημένο εντερικό μικροβίωμα μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της φλεγμονής στον οργανισμό, η οποία έχει συνδεθεί με την εμφάνιση καταθλιπτικών διαταραχών. Επιπλέον, το έντερο επικοινωνεί με τον εγκέφαλο μέσω ενός συστήματος που είναι γνωστό ως άξονας εντέρου-εγκεφάλου. Η συγκεκριμένη επικοινωνία επηρεάζει, μεταξύ άλλων, την παραγωγή χημικών ουσιών που σχετίζονται με τη ρύθμιση της διάθεσης, όπως η σεροτονίνη.

Τι εξέτασαν οι ερευνητές

Οι προηγούμενες έρευνες για τη σχέση διατροφής και κατάθλιψης δεν είχαν καταλήξει πάντοτε στα ίδια συμπεράσματα. Ορισμένες επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, π.χ. σε νεότερους ενήλικες, ενώ άλλες εξέτασαν μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά και συμπληρώματα διατροφής αντί για την κατανάλωση ολόκληρων τροφίμων. Επιπλέον, αρκετές ανασκοπήσεις συνδύαζαν διαφορετικούς τύπους ερευνών, γεγονός που δυσκόλευε την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Για να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών της Τεχεράνης, με επικεφαλής τις Nazanin Zamanian και Sepide Talebi, πραγματοποίησαν συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση. Η μετα-ανάλυση είναι μια μέθοδος που συνδυάζει τα αποτελέσματα πολλών ανεξάρτητων επιστημονικών μελετών, ώστε να εντοπιστούν γενικότερες τάσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι επιστήμονες επέλεξαν προοπτικές μελέτες παρακολούθησης. Πρόκειται για έρευνες στις οποίες μεγάλος αριθμός ανθρώπων παρακολουθείται για αρκετά χρόνια, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι θα εμφανίσουν μια συγκεκριμένη πάθηση.

Συνολικά εντοπίστηκαν 13 κατάλληλες μελέτες, στις οποίες είχαν συμμετάσχει 385.449 ενήλικες. Οι έρευνες είχαν πραγματοποιηθεί σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Κίνα και η Ιαπωνία. Η περίοδος παρακολούθησης διέφερε από μελέτη σε μελέτη, ξεκινώντας από δύο χρόνια και φτάνοντας σχεδόν τις δύο δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, 26.592 συμμετέχοντες εμφάνισαν κατάθλιψη. Οι επιστήμονες χώρισαν τα δεδομένα σε τρεις κατηγορίες, εξετάζοντας τη συνολική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, την κατανάλωση φρούτων ξεχωριστά και την κατανάλωση λαχανικών.

Πόσο μειωνόταν ο κίνδυνος ανάλογα με την κατανάλωση

Στην πρώτη ανάλυση, οι ερευνητές εξέτασαν τέσσερις μελέτες με συνολικά 7.995 συμμετέχοντες. Σύγκριναν όσους κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες φρούτων και λαχανικών με εκείνους που κατανάλωναν τις μικρότερες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα με την υψηλότερη κατανάλωση είχε 37% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης σε σύγκριση με την ομάδα που έτρωγε τις μικρότερες ποσότητες. Εξετάζοντας επιπλέον τη σχέση ανάμεσα στην ημερήσια ποσότητα και τον κίνδυνο κατάθλιψης, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι κάθε επιπλέον 200 γραμμάρια φρούτων και λαχανικών την ημέρα συνδέονταν με μείωση του κινδύνου κατά 16%.

Στη συνέχεια, η ομάδα επικεντρώθηκε αποκλειστικά στα φρούτα. Η συγκεκριμένη ανάλυση περιλάμβανε οκτώ μελέτες με 171.502 συμμετέχοντες. Όπως προέκυψε, όσοι έτρωγαν τις μεγαλύτερες ποσότητες φρούτων είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης σε σχέση με εκείνους που κατανάλωναν τις λιγότερες. Η αύξηση των φρούτων κατά 200 γραμμάρια στο ημερήσιο διαιτολόγιο συνδέθηκε με μείωση του κινδύνου κατά 9%. Η συγκεκριμένη σχέση εμφανίστηκε με παρόμοιο τρόπο ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ζούσαν οι συμμετέχοντες ή τη διάρκεια παρακολούθησής τους.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και για τα λαχανικά. Σε αυτή την περίπτωση, οι ερευνητές εξέτασαν 11 μελέτες με 192.849 συμμετέχοντες. Όσοι έτρωγαν τις μεγαλύτερες ποσότητες λαχανικών είχαν 12% χαμηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης σε σύγκριση με όσους έτρωγαν τις μικρότερες. Επιπλέον, κάθε αύξηση της ημερήσιας κατανάλωσης λαχανικών κατά 200 γραμμάρια συνδεόταν με μείωση του κινδύνου κατά 11%.

Οι ερευνητές παρατήρησαν, ωστόσο, μια μικρή διαφορά σε σχέση με τα φρούτα. Ενώ η σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση φρούτων και τον κίνδυνο κατάθλιψης ακολουθούσε μια σχετικά σταθερή πορεία, στην περίπτωση των λαχανικών παρουσίαζε μια πιο σύνθετη εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι το πιθανό όφελος δεν αυξανόταν απαραίτητα με τον ίδιο ρυθμό όσο μεγάλωνε η κατανάλωση, ιδιαίτερα στις υψηλότερες ποσότητες.

Γιατί χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Όπως αναφέρει το PsyPost, οι ερευνητές θεωρούν ότι χρειάζονται πλέον κλινικές δοκιμές για να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια αν η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών μπορεί πράγματι να επηρεάσει την ψυχική υγεία. Σε τέτοιες μελέτες, οι επιστήμονες θα μπορούσαν να χωρίσουν τυχαία τους συμμετέχοντες σε διαφορετικές διατροφικές ομάδες και να εξετάσουν αν οι αλλαγές στη διατροφή οδηγούν σε μετρήσιμες διαφορές στην εμφάνιση ή την εξέλιξη της κατάθλιψης. Προς το παρόν, τα ευρήματα ενισχύουν την εικόνα ότι η διατροφή συνδέεται με την ψυχική υγεία, χωρίς όμως να δικαιολογούν το συμπέρασμα ότι συγκεκριμένες τροφές μπορούν από μόνες τους να αποτρέψουν μια τόσο σύνθετη διαταραχή.