Περισσότεροι από 1000 δρομείς της Novo Nordisk Hellas έτρεξαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

Στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, εκεί όπου η ιστορία συναντά την ανθρώπινη θέληση για υπέρβαση, εμείς στη Novo Nordisk Hellas δώσαμε δυναμικά το «παρών», τρέχοντας για έναν κοινό σκοπό: να υιοθετήσουμε έναν πιο δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής και να φροντίσουμε την υγεία μας.

Με την ομάδα “Run to Change Diabetes”, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 1000 δρομείς, η Novo Nordisk Hellas συμμετείχε σε μια διοργάνωση που δεν αποτελεί έναν απλό μαραθώνιο, αλλά έναν ύμνο στην επιμονή, στη συνεργασία και στην πίστη ότι κάθε βήμα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Εργαζόμενοι της Novo Nordisk Hellas, άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, φίλοι, υποστηρικτές, αθλητικές οργανώσεις και συνεργάτες φόρεσαν την μπλούζα με το χαρακτηριστικό μήνυμα “Run to Change Diabetes” και ένωσαν τις δυνάμεις τους στις διαδρομές των 42,2 χλμ., των 10 χλμ. και των 5 χλμ., επικοινωνώντας ότι η άσκηση, η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση αποτελούν τους πιο ισχυρούς συμμάχους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η ομάδα “Run to Change Diabetes” της Novo Nordisk Hellas γεννήθηκε από την πίστη ότι η αλλαγή ξεκινά μέσα από μικρά και σταθερά βήματα αλλαγής του τρόπου ζωής. Είναι μια ομάδα που τρέχει σε μεγάλα δρομικά γεγονότα της χώρας με στόχο της διάδοση του μηνύματος της αλλαγής στάσης ζωής για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας. Με κάθε συμμετοχή της σε δρομικά γεγονότα, η ομάδα δίνει φωνή σε όσους ζουν με σακχαρώδη διαβήτη και εμπνέει όλους μας να κινηθούμε προς μια ζωή με περισσότερη υγεία και δύναμη.

Ο Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Hellas, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, δήλωσε σχετικά «Ο Μαραθώνιος είναι κάτι περισσότερο από ένας αγώνας. Είναι μια υπενθύμιση ότι κάθε βήμα, κάθε μικρή προσπάθεια, μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγάλη αλλαγή. Για εμάς στη Novo Nordisk, αυτό είναι το νόημα της πρωτοβουλίας μας με το όνομα “Run to Change Diabetes”: Αγωνιζόμαστε για να εμπνεύσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να ενδυναμώσουμε όλους όσοι επηρεάζονται από τον σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία και να προωθήσουμε έναν ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής.»

Με πέντε παράλληλους αγώνες και περισσότερους από 70.000 δρομείς, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας παραμένει ένα ιστορικό αθλητικό γεγονός, το οποίο προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Η συμμετοχή της Novo Nordisk Hellas στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας να οδηγήσει την αλλαγή στα σοβαρά χρόνια νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (Driving Change to defeat serious chronic diseases). Εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια, η Novo Nordisk εργάζεται με σκοπό να νικήσει τον σακχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία και άλλα σοβαρά χρόνια νοσήματα, προσφέροντας λύσεις που βελτιώνουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.