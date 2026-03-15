Περισσότεροι από 3.000 οι νεκροί στο Ιράν, ανάμεσά τους και 206 παιδιά

Αμαχοι στην πλειοψηφία τους είναι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στο Ιράν από το σύνολο των 3.000 νεκρών που έχουν καταμετρηθεί μέχρι τώρα σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ.



Μεταξύ των νεκρών είναι τουλάχιστον 1.319 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 206 παιδιών, τόνισε η HRANA, που βασίζεται σε ένα δίκτυο ακτιβιστών στο Ιράν, καθώς και σε αναφορές από τον υγειονομικό κλάδο, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε μέλη της κοινωνίας των πολιτών.



Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση, 1.122 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί.



Άλλοι 599 θάνατοι δεν μπορούν να αποδοθούν με σαφήνεια αν πρόκειται για στρατιωτικούς ή αμάχους.



Οι 21 θάνατοι που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σύμφωνα με την μκο.



Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός από το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανέφερε τουλάχιστον 1.200 νεκρούς και περίπου 10.000 τραυματίες ως αποτέλεσμα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.