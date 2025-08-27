Περισσότεροι σταθμοί φόρτισης από την Blink

Η Blink Charging Hellas, ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στον ξενοδοχειακό τομέα και τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων εξοπλίζοντας τις μεγαλύτερες και πιο εμβληματικές μονάδες φιλοξενίας με σύγχρονους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Από τον Μάρτιο του 2020, όταν τοποθετήθηκε ο πρώτος σταθμός φόρτισης Blink στο Thalassa Hotel & Spa, μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει πάνω από 100 σημεία φόρτισης σε περισσότερα από 85 ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται κορυφαία καταλύματα όπως, οι περισσότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ομίλου Knossians, το ST. George Lycabettus, καθώς και μια σειρά από πολυτελή θέρετρα σε τουριστικούς προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας.

Η Blink Charging Hellas αποτέλεσε την πρώτη επιλογή για τα ξενοδοχεία που επιδίωξαν να προσφέρουν υπηρεσίες EV φόρτισης στους επισκέπτες τους, ανταποκρινόμενα στην αυξανόμενη ανάγκη για «πράσινες» μετακινήσεις και βιώσιμο τουρισμό. Σήμερα, η παρουσία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έχει μετατραπεί από πλεονέκτημα σε απαραίτητο κριτήριο αναζήτησης, καθώς το 74% των οδηγών EV δηλώνει πως η διαθεσιμότητα τέτοιας υποδομής αποτελεί βασικό παράγοντα επιλογής καταλύματος.

Ο τουριστικός τομέας, με τη συμβολή της Blink Charging Hellas, βαδίζει σταθερά προς την πράσινη μετάβαση. Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας έμπρακτα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών φιλοξενίας και στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη μετακίνηση.