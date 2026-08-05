Περιστατικό με μαζικούς πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ - Αναφορές για νεκρούς

Περιστατικό με μαζικούς πυροβολισμούς έχει σημειωθεί στην κομητεία του Κάσγουελ της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας αρκετά άτομα έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό, ενώ ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η επίθεση σημειώθηκε έξω από μία κατοικία το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου, με τις αρχές να μην έχουν δώσει για την ώρα περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιότητα σχετικά με πιθανό ύποπτο. Τα ονόματα των εμπλεκομένων προσώπων επίσης δεν έχουν ανακοινωθεί.