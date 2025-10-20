Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Περιστέρι Δολοφονίες Αστυνομία Έγκλημα

Περιστέρι: Νεκρός 37χρονος έξω από γνωστό κλαμπ - Άγνωστος τον μαχαίρωσε και έγινε καπνός

Βγήκαν έξω από το μαγαζί για να συζητήσουν και ο καυγάς είχε ως αποτέλεσμα το αιματηρό φονικό. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 09:05

Ένας 37χρονος έπεσε νεκρός τα ξημερώματα έξω από γνωστό κλαμπ στο Περιστέρι, έπειτα από λογομαχία που είχε με άλλο άτομο, το οποίο τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, ο 37χρονος -με καταγωγή από τη Βουλγαρία- βγήκε από το κλαμπ προκειμένου να μιλήσει με τον μετέπειτα δολοφόνο του. Η συζήτηση γρήγορα μετατράπηκε σε καυγά και ο άγνωστος για την ώρα δράστης τον μαχαίρωσε κι εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Ο 37χρονος μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής.

