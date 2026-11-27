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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) στο Περιστέρι, όπου όχημα παρέσυρε γυναίκα που επέβαινε σε πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, θύμα της παράσυρσης ήταν μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 35 ετών, η οποία όταν την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, είχε τις αισθήσεις της.

Λόγω του τροχαίου έχει σημειωθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού.