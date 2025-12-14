Περιστέρι - Ολυμπιακός 62-105: Υπερηχητικοί «ερυθρόλευκοι» με σόου Γουόκαπ και Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του ματς στο Περιστέρι και επικράτησε εύκολα με 105-62 επί της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου για τη 10η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της GBL.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας με ρεκόρ 10-0 παραμένουν πρώτοι και αήττητοι στην κατάταξη της GBL, ενώ το Περιστέρι με 5-4 βρίσκεται στην πρώτη εξάδα.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Βεζένκοφ με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ο Ουόκαπ με 8 πόντους, 16 ασίστ και 5 ριμπάουντ και ο Πίτερς με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά προσπάθησε ο Νίκολς με 13 πόντους, 3 κλεψίματα και 2 ασίστ.

Επόμενη αποστολή για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα η Βαλένθια στο ΣΕΦ (16/12, 21:15) για την Ευρωλίγκα και για αυτήν των Δυτικών Προαστίων η Σάσαρι (17/12, 20:00) εντός έδρας για το FIBA Europe Cup.

Διψήφιο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα χάρη στον Βεζένκοφ

Στο ξεκίνημα του αγώνα το Περιστέρι με 3/4 τρίποντα και 2/2 από τον Νίκολς (6π) ήταν μπροστά στο σκορ με 9-8 αιφνιδιάζοντας τους φιλοξενούμενους.

Οι Πειραιώτες απάντησαν γρήγορα με σερί 6-0 για το 14-9 (στο 5') και τον Βεζένκοφ να έχει ήδη 7 πόντους και ο Ουόκαπ 6 ασίστ.

Ο εξαιρετικός Νίκολς με 8 πόντους και 1 ασίστ κρατούσε κοντά στο σκορ τους γηπεδούχους (18-17 στο 7'), ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου μπροστά με 23-22 έχοντας μηδέν λάθη.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν σαφώς πιο συγκεντρωμένοι και με τον Βεζένκοφ να κυριαρχεί (15π, 6ριμπ) και επιμέρους 12-1 πέρασαν μπροστά με 34-24 (στο 13').

Οι γηπεδούχοι παρότι δεν είχαν λάθος μέχρι το 17ο λεπτό (5 ο Ολυμπιακός) δεν μπορούσαν να βρουν λύση στην άμυνα απέναντι στον Βεζένκοφ (17π με 7/9σ, 8ριμπ, 2ασ) και παρέμεναν πίσω στο σκορ με 38-28.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 50-35 και τους Ντόρσεϊ - Νιλικίνα να προσφέρουν 13 πόντους μαζί κάνοντας τη διαφορά για τους Πειραιώτες απέναντι στον πολύ καλό Νίκολς (13π, 2ασ).

«Καθάρισε» το ματς με σούπερ τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός

Το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι ξεκίνησε με τον Ουόκαπ να σημειώνει 5 συνεχόμενους πόντους και το προβάδισμα του Ολυμπιακού να πηγαίνει για πρώτη φορά στο +20 (55-35 στο 22').

Με τον Αμερικανό γκαρντ των Πειραιωτών να φτάνει τις 11 ασίστ και τον Πίτερς να δίνει πόντους οι Πειραιώτες πήγαν και στο +27 (65-48) και «καθάριζαν» την υπόθεση νίκη από το 25ο λεπτό.

Το σκορ με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει 4 σερί πόντους και 23 συνολικά έγινε 71-38 (στο 27') με το Περιστέρι να μοιάζει παραδομένο και η τρίτη περίοδος έκλεισε με 82-44 μετά από buzzer beater τρίποντο του Μουράτου και τον Φουρνιέ να βρίσκει ρυθμό (6π, 5ασ).

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο όλα είχαν κριθεί με τη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού σταθερά πάνω από το +40 (87-45 στο 33') και τους δύο προπονητές να ξεκουράζουν τους βασικούς τους.

Τρία λεπτά πριν το φινάλε (94-53) το μόνο που απέμενε να κριθεί στην αναμέτρηση ήταν η τελική διαφορά με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να παίρνει το θετικό αποτέλεσμα με το εμφατικό 105-62.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105.

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13, Βαν-Τούμπεργκεν 7, Καρδένας 10, Πέιν 4, Θωμάκος, Πετράκης 7, Ιτούνας, Μουράτος 4, Άμπερκρομπι 10, Κακλαμανάκης 3, Χάρις 4, Παπαγεωργίου.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8, Βεζένκοφ 23, Πίτερς 15, Φουρνιέ 6, Μιλουτίνοφ 9, Λι 7, Νιλικίνα 8, Χολ 6, Κ. Αντετοκούνμπο 2, Νετζήπογλου, Παπανικολάου 11, Ντόρσεϊ 10.