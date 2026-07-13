Περιστέρι: Συνελήφθη 53χρονος με περισσότερα από 1,1 κιλά κοκαΐνης σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ

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Ένας 53χρονος συνελήφθη στο Περιστέρι από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης που ξεπερνούσε το ένα κιλό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 11ης Ιουλίου, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή εντόπισαν τον άνδρα σε υπόγειο χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ. Οι κινήσεις του προκάλεσαν την προσοχή τους και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε πάνω του μία αυτοσχέδια συσκευασία από νάιλον, η οποία περιείχε συνολικά 1 κιλό και 135 γραμμάρια κοκαΐνης. Η ποσότητα κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Ελληνική Αστυνομία

Ο 53χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω διαδικασίες.