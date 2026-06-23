Περιστέρι: Βίντεο-σοκ με ανήλικο να χτυπά κοπέλα - «Άγουρη» συμμορία με μαχαίρια και σιδερογροθιές

Σκηνές βίας που προκαλούν ανησυχία εκτυλίχθηκαν στο Περιστέρι, όπου ομάδες ανηλίκων φέρονται να τρομοκρατούσαν συνομηλίκους τους, κυκλοφορώντας οπλισμένοι με ρόπαλα, καδρόνια, μαχαίρια και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Ειδικότερα, περίπου 40 νεαροί ενεπλάκησαν σε επεισόδιο στην πλατεία Μακρυγιάννη, με βίντεο που έχουν καταγραφεί να δείχνουν μέλη της ομάδας να καταδιώκουν άλλα παιδιά και να τα απειλούν. Ανάμεσα στους ανήλικους που βρέθηκαν στο στόχαστρο ήταν ακόμη και παιδιά ηλικίας 14 ετών.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Mega ότι στο επεισόδιο συμμετείχαν δύο αντίπαλες ομάδες νεαρών, ηλικίας από 13 έως και περίπου 20 ετών, οι οποίοι κρατούσαν ρόπαλα, ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι έφεραν και μαχαίρια.

Επιτέθηκαν σε κοπέλα της γειτονιάς

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ένα ακόμη βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που μια νεαρή κοπέλα ζητά από μέλη της ομάδας να αποχωρήσουν από τη γειτονιά και δέχεται χτύπημα στο πρόσωπο από έναν από τους ανηλίκους.

Οι κάτοικοι της περιοχής, ακούγοντας τις φωνές και τη φασαρία, ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Περιπολικά έσπευσαν στο σημείο, με τους νεαρούς να επιχειρούν να διαφύγουν διασκορπιζόμενοι στα γύρω στενά.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού των εμπλεκομένων και τελικά οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη επτά ανήλικων αγοριών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μαχαίρια και σιδερογροθιές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν ακόμη ένα κουζινομάχαιρο, ένας σουγιάς και μία κροτίδα με καρφιά, κρυμμένα κάτω από σταθμευμένο όχημα.

Σε βάρος και των επτά σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της ομάδας.