«Περπάτησα παντού εκτός από το νερό»: Νέο εντυπωσιακό ταξίδι για τον Χέιζ-Ντέιβις

Τις καλοκαιρινές του διακοπές συνεχίζει να απολαμβάνει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από ένα ξεχωριστό ταξίδι σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Ο Αμερικανός δημοσίευσε στα social media ένα μονταρισμένο βίντεο από τις περιπέτειές του, στο οποίο εμφανίζεται να «περπατά» από το ένα εντυπωσιακό τοπίο στο άλλο. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε με χιούμορ: «Περπάτησα παντού εκτός από το νερό».

Το ταξίδι του περιλάμβανε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς της Ωκεανίας. Ο Χέιζ-Ντέιβις επισκέφθηκε το Σίδνεϊ, βρέθηκε στη Μελβούρνη, όπου φωτογραφήθηκε μπροστά στον ιστορικό σταθμό Flinders Street, ενώ στη Νέα Ζηλανδία εξερεύνησε το εντυπωσιακό Glowworm Cave με τους φωτεινούς οργανισμούς που καλύπτουν την οροφή του σπηλαίου.

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I walked everywhere except on water.. pic.twitter.com/pybc0IiZOV — Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) August 2, 2026

Η περιπέτειά του συνεχίστηκε στην αυστραλιανή ενδοχώρα, με στάσεις στο Rottnest Island, στον εμβληματικό μονόλιθο Ουλουρού και στην εντυπωσιακή Κοιλάδα των Ανέμων, απολαμβάνοντας μερικά από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της περιοχής.

Λίγο πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό, ο Χέιζ-Ντέιβις φρόντισε να γεμίσει τις μπαταρίες του, συνδυάζοντας χαλάρωση και εξερεύνηση σε ένα ταξίδι που εντυπωσίασε και τους φίλους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.