Πες «αντίο» στον συνοδηγό: Η νέα AI φωνή του Google Maps κάνει τα πάντα αρκεί να το ζητήσεις

Υποτίθεται ότι ο συνοδηγός έχει ευθύνες: να διαβάζει τον χάρτη, να ψάχνει στο gps για τις συντομότερες διαδρομές, να κρατάει ξύπνιο και ευδιάθετο τον οδηγό στα μεγάλα ταξίδια, να του δίνει λίγο νεράκι, γενικώς να κάνει το χρέος του για να παραμένει το ταξίδι ασφαλές και ευχάριστο. Όμως, υπάρχουμε και εμείς που απολαμβάνουμε έναν υπνάκο στο διπλανό κάθισμα και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια που κρατάνε το τιμόνι. Για εμάς λοιπόν, που ο ρόλος του συνοδηγού έχει μετατραπεί σε… διακοσμητική παρουσία, τα νέα είναι ευχάριστα.

Η εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιούν περισσότεροι από δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη αλλάζει πρόσωπο. Το Google Maps αποκτά νέα, «έξυπνη» φωνή, με την τεχνολογία Gemini AI να αναλαμβάνει ρόλο συνοδηγού.

Με το νέο επανασχεδιασμό που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, το Maps δεν θα περιορίζεται σε οδηγίες, αλλά θα μπορεί να συνομιλεί μαζί σας. Θα μπορείτε να ζητάτε προτάσεις για φαγητό, ψώνια ή αξιοθέατα χωρίς πληκτρολόγηση, παρά μόνο μέσω φωνητικών εντολών. Θα είναι δηλαδή σαν να συνομιλείτε με έναν άνθρωπο που ξέρει τον δρόμο σας καλύτερα από εσάς.«Χωρίς ψάξιμο και χωρίς άγχος, αρκεί να ρωτήσετε», αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμά του Assosiated Press.

Επιπλέον η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται και στις ίδιες τις οδηγίες πλοήγησης. Αντί να αναφέρει μόνο αποστάσεις, το Maps θα υποδεικνύει στροφές με βάση ορόσημα και χαρακτηριστικά κτίρια, προσφέροντας μεγαλύτερη ακρίβεια στην καθοδήγηση.

Όλες οι πληροφορίες θα αντλούνται από τη βάση δεδομένων των περίπου 250 εκατομμυρίων σημείων ενδιαφέροντος και αξιολογήσεων που έχει συγκεντρώσει η Google τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης, η Google φιλοδοξεί να κάνει την πλοήγηση ακόμα πιο άμεση, ακριβή και ασφαλή, εξαλείφοντας την ανάγκη για περίπλοκες εντολές και πολύπλοκα μενού που μπορεί να αποσπούν και να φέρουν κινδύνους για τον χρήστη κατά την οδήγηση.

Διαθέσιμη και στα iPhone η νέα λειτουργία

Η νέα λειτουργικότητα θα είναι διαθέσιμη τόσο σε iPhone όσο και σε συσκευές Android, δίνοντας στη Gemini μια τεράστια ευκαιρία να αποδείξει τις δυνατότητές, αλλά και τα όριά της. Η Google υπόσχεται ότι έχει ενσωματώσει «δικλίδες ασφαλείας» ώστε να αποτρέψει τα γνωστά φαινόμενα «παραισθήσεων» των chatbots, που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος πληροφορίες ή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε λάθος δρόμο.

Παρά την τεχνολογική λάμψη, η ευρωπαϊκή διάσταση του εγχειρήματος παραμένει κρίσιμη. Οι νέες λειτουργίες του Google Maps θα δοκιμαστούν σε μια ήπειρο όπου η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρότερη από οπουδήποτε αλλού, και κάθε χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρακολουθείται στενά από τις αρχές.